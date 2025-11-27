diario as beiras
Coimbra

Relatório europeu expõe violência contra pessoas com deficiência em instituições

27 de novembro de 2025 às 16 h20
Situações de negligência, abuso e violência contra pessoas com deficiência que vivem em instituições na União Europeia, incluindo Portugal, foram hoje reveladas num estudo da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) divulgado pela Universidade de Coimbra.

“A investigação recolheu testemunhos de pessoas que experienciaram violência em instituições, revelando situações de abuso físico e emocional, maus-tratos, privação de liberdade, desumanização, ridicularização e medicação excessiva”, revelou o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC), num comunicado enviado à agência Lusa.

O relatório “Locais de Cuidados = Locais de Segurança?” contou com contributos do Observatório Permanente da Justiça do CES da UC, através do trabalho de Fernando Fontes, Cláudia Nogueira e Diana Barros.

 

Coimbra

Coimbra
