diario as beiras
Coimbra

Relação de Coimbra confirma sentença de processo de fraude com mais de 100 arguidos

20 de novembro às 17 h05
0 comentário(s)
DR

O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou hoje a maioria do acórdão do Tribunal da Guarda, que tinha condenado quase todos os 149 empresários e agricultores acusados de fraude na obtenção de subsídios.

Em julho de 2024, cerca de cem arguidos foram condenados, além de penas de prisão suspensas, a pagar multas que variam entre os 200 e os 12.500 euros, num processo que envolvia empresários e agricultores dos distritos da Guarda e de Castelo Branco acusados de fraude na obtenção de subsídios.

Dos recursos apresentados à segunda instância por dez arguidos do processo, o Tribunal da Relação de Coimbra apenas julgou parcialmente procedente o de um agricultor, que viu a sua pena de prisão suspensa fixa em três anos e seis meses e a multa num total de 720 euros.

Autoria de:

Agência Lusa

