Região de Coimbra recebe visita de Darren McAdam-O’Connell

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra recebe quinta-feira a visita de Darren McAdam-O’Connell, coordenador da Transport & Mobility Forum Cork (Irlanda), no âmbito do projeto EMBRACER (intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and subuRbs).

“Darren McAdam-O’Connell realizou sua viagem até Coimbra de forma 100% sustentável, utilizando apenas bicicleta, barco e comboio, num percurso que durou cinco dias, para vir conhecer de perto os projetos de mobilidade em curso na Região de Coimbra”, explica a CIM, em comunicado.

O EMBRACER é cofinanciado pelo Programa Interreg Europe e reúne peritos de Portugal (Universidade de Aveiro e CIM Região de Coimbra), Itália, Roménia, Eslovénia, Alemanha, Lituânia, Finlândia e Irlanda.