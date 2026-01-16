No âmbito do 12.º aniversário, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) “acaba de dar um passo decisivo na sua afirmação estratégica, com o lançamento da nova imagem institucional: Região Metropolitana de Coimbra (RMCoimbra)”, refere nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS. “Mais do que uma renovação visual, esta mudança simboliza o compromisso da CIM com uma estratégia ambiciosa de metropolização do território”, acrescenta a CIM-RC.

De acordo com o documento, “a nova imagem surge num momento de coesão e crescimento, refletindo a vontade dos municípios em atuar de forma integrada, robusta e com a escala necessária para enfrentar os desafios globais. O logótipo foi desenhado para espelhar esta visão de uma região que, mantendo a sua diversidade, comunica agora com uma só voz e uma ambição comum”.

