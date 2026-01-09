“A rede que hoje oficializamos é o garante de que o futuro desta nossa região será escrito com a fluidez e a força das nossas águas. A partir de hoje, a Região de Coimbra navega com uma nova bandeira, a da Estação Náutica de Portugal.” Foi com estas palavras que Helena Teodósio, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, descreveu a cerimónia de certificação da Estação Náutica da região, realizada ontem, na Praia Fluvial do Vimieiro, em Penacova.

O momento simbólico marcou, oficialmente, a consagração da maior Estação Náutica do país e afirma a Região de Coimbra como um destino náutico de referência nacional. O projeto envolve 132 parceiros de setores tão diversos como turismo, desporto, restauração, alojamento, animação turística, investigação e formação, estruturando-se num modelo de governança polinucleada que integra os 19 municípios da CIM.

“Não estamos apenas a receber um selo de qualidade, estamos a afirmar a nossa identidade como o maior e mais diversificado destino náutico de Portugal”, sublinhou Helena Teodósio, destacando que é a escala regional – “que une o rio ao mar” – que torna aquele território único.

