Rede municipal de internet Coimbra+ não dá resposta adequada

“Esta rede não fornece acesso à internet a determinados dispositivos (telemóveis, portáteis, computadores, etc.) que não suportam os protocolos de comunicação exigidos pelo sistema à data da sua implementação”.

É desta forma que o Município de Coimbra responde às queixas de vários cidadãos, que não conseguem aceder à rede wifi gratuita “Coimbra+”, que tenta cobrir a cidade desde há cerca de uma década, mas quase sempre com serviço deficiente. Ainda ontem, domingo, a reportagem do DIÁRIO AS BEIRAS tentou aceder, por telemóvel, à “Coimbra +” em plena rua da Sofia – constatando que o nome consta da lista de redes disponíveis –, mas após aceder para preenchimento do formulário não é possível concluir a ligação.

Os serviços da câmara municipal responderam às questões do DIÁRIO AS BEIRAS garantindo que a rede está “operacional e é monitorizada”. De acordo com a informação disponibilizada, “são realizadas ações periódicas de manutenção preventiva, e, ocasionalmente, intervenções corretivas. A última intervenção que implicou interrupção do serviço ocorreu na tarde de 26/06/2025 e na manhã de 27/06/2025”.

A rede é composta por diversos equipamentos, com mais de 90% instalados e em funcionamento há mais de cinco anos, ressalvando que há equipamentos pessoais “que não suportam os protocolos de comunicação exigidos pelo sistema à data da sua implementação”.

Adicionalmente, existem zonas do concelho onde o serviço de acesso à internet, disponibilizado através da rede wifi Municipal Coimbra+ nos autocarros dos SMTUC, “não funciona devido à inexistência de cobertura da rede móvel do operador de comunicações”.

Mesmo assim, os custos diretos anuais (acrescidos de IVA) dos 70 hotspots fixos Coimbra+ são de cerca de 23.600 euros em serviços de comunicações, a a que acresce o custo do contrato de manutenção e suporte do sistema antigo (um ano) de cerca de seis mil euros.