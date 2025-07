Recuperado parque de lazer danificado pelos incêndios em Alvaiázere

O Parque de Lazer e Recreio de Almoster, no concelho de Alvaiázere (distrito de Leiria), danificado pelos incêndios de 2022, foi recuperado com apoio do Fundo de Emergência Municipal, divulgou a Câmara.

“Com este projeto, a autarquia não só devolve à população um espaço essencial para o convívio, o lazer e o bem-estar, como também reafirma o seu compromisso com a reconstrução e valorização do território, apostando em soluções inclusivas, sustentáveis e que respeitam a identidade local”, referiu a autarquia.

O projeto foi comparticipado pelo Fundo de Emergência Municipal, com 55,86% do valor elegível financiado pelo Orçamento do Estado, correspondente a 163.408,63 euros, e os restantes 44,14% suportados pelo município, num montante de 129.123,83 euros, totalizando um investimento total de 292.532,46 euros.