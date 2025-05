Recolhidas 18 toneladas de resíduos após Cortejo da Queima das Fitas de Coimbra

Cerca de 18 toneladas de resíduos foram recolhidas na operação de limpeza realizada após o Cortejo da Queima das Fitas de Coimbra, tendo cerca de 93% dos resíduos sido encaminhados para linhas recicláveis, revelou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com a Câmara Municipal de Coimbra, foram recolhidas 18,34 toneladas de resíduos após a realização do Cortejo da Queima das Fitas, que teve lugar no último domingo e que levou do Polo I da Universidade de Coimbra até ao Largo da Portagem cerca de uma centena de carros.

Da operação de limpeza resultou uma redução de 1,5 toneladas de resíduos face ao ano passado, em que foram recolhidas 19,9 toneladas.

“Do total recolhido este ano, 16,78 toneladas correspondem a embalagens, 0,36 toneladas a vidro e 1,2 toneladas a resíduos indiferenciados. Cerca de 93% dos resíduos foram encaminhados para reciclagem”, indicou.

A operação de limpeza abrangeu a recolha e separação dos resíduos, varredura e lavagem de ruas ao longo do percurso dos carros, bem como “uma ação específica de recolha de lixo no interior dos carros no final do Cortejo, com o objetivo de otimizar a reciclagem”.

Segundo a Câmara de Coimbra, nos dias seguintes foram ainda realizadas intervenções complementares, nomeadamente de lavagem de alguns arruamentos, que “será retomada agora no final das festividades da Queima das Fitas”.

A ação envolveu meios da Câmara Municipal de Coimbra e das empresas SUMA (Serviços Urbanos e Meio Ambiente) e ERSUC, Resíduos Sólidos do Centro, num total de 74 trabalhadores e 15 viaturas.

Da parte da Câmara de Coimbra estiveram envolvidos 17 funcionários e cinco viaturas, duas viaturas de grua, uma de carga com +3.500 quilogramas (kg) e duas de carga com –3.500 kg.

A SUMA envolveu nesta operação – nos dias 25 e 26 de maio – 51 funcionários e quatro varredoras de 6m3, duas viaturas de recolha, três viaturas lava ruas e sete carrinhas ligeiras de apoio.

Já a ERSUC participou nos dois dias com seis funcionários.