A Câmara de Coimbra anunciou hoje que nos dias de Natal e Ano Novo não haverá recolha de resíduos urbanos, atendendo à quadra festiva, e pediu contenção aos munícipes na deposição de lixo na via pública.

A autarquia, adianta, em comunicado, que, na véspera daqueles feriados, a recolha de resíduos e os serviços de limpeza urbana terminam às 17:00, mais cedo do que o habitual, em virtude do encerramento antecipado das instalações da ERSUC-Resíduos Sólidos do Centro, destino final dos resíduos.

Na zona central da cidade, a limpeza urbana será assegurada pelo prestador de serviços, nomeadamente na noite de passagem de ano, como apoio ao programa Fim de Ano em Coimbra 2026.