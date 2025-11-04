diario as beiras
Coimbra

Recluso que atacou guarda prisional em Coimbra condenado a mais de dois anos de prisão

04 de novembro às 15 h19
Arquivo

O Tribunal de Coimbra condenou hoje a uma pena de prisão efetiva de dois anos e três meses o recluso que atacou um guarda do Estabelecimento Prisional de Coimbra, em março do ano passado.

Durante a leitura do acórdão, que decorreu ao final da manhã, o presidente do coletivo de juízes sublinhou que ficou provado que o arguido, de 35 anos, agrediu a murro um guarda prisional, tendo-o assumido durante o julgamento.

“Tratou-se de um comportamento inopinado, em que quis dirigir a sua raiva contra quem estava à sua frente”, referiu.

Autoria de:

Agência Lusa

