Rainha Santa atrai centenas de devotos às missas em Santa Cruz

A presença da imagem da Rainha Santa Isabel no Mosteiro de Santa Cruz tem sido motivo de grande afluência às missas na igreja, que ontem mantiveram os horários habituais dos dias úteis, às 09H00, 10H00 e 17H30, além da recitação do terço às 17H00.

Pelo menos 200 pessoas assistiram à celebração das 17H30 de ontem, numa demonstração de que a devoção à padroeira da cidade continua bem viva.

João França, mesário da Confraria da Rainha Santa – que na véspera tinha organizado toda a logística da procissão noturna da Penitência – passou grande parte do dia de ontem no Mosteiro de Santa Cruz, ao lado de outros irmãos e irmãs da Confraria, que acompanham, por estes dias, a maior afluência de fiéis.

Disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que, “transferimo-nos de Santa Clara para Santa Cruz, com muitos de nós a ter de tirar férias”. Na realidade, durante os dias de ontem e hoje os membros da confraria estão na igreja, ao lado da imagem da santa no seu andor. Estão presentes, em simultâneo, entre 10 e 15 irmãos da Confraria, assistindo às missas, dando uma palavra de conforto aos devotos e recebendo ou oferendo as rosas que simbolizam o milagre da transformação de pão em rosas, protagonizado há mais de 700 anos, por D. Isabel perante o rei D. Dinis.

Grande afluência

“A procissão da Penitência deste ano foi das mais participadas entre as procissões que se realizam à quinta-feira”, garantiu João França – que faz parte destas organizações há duas décadas – surpreendido pela grande afluência que se registou a partir das 18H30 de anteontem, quando minutos antes a presença de fiéis estava muito aquém do que seria a multidão presente na saudação à Rainha Santa, às 22H30 na Portagem.

Com 465 anos de existência, a confraria da Rainha Santa é a grande promotora destas festividades que se realizam em anos pares, mas 2025 afirma-se como exceção, por ser data histórica para os devotos.