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Râguebi: RC Lousã garante subida à Honra

14 de abril de 2026 às 09 h30
Beirões garantiram no Minho o regresso à Honra | Foto DR
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Vitória em Arcos de Valdevez deixa o conjunto da Lousã com um lugar na final do CN1 e, por consequência, com regresso à Divisão de Honra garantido

O RC Lousã venceu, este sábado, em casa do CRAV, por 20-13, e assegurou um lugar na final do CN1.

Os “beirões” entraram em Arcos de Valdevez, e precisaramde apenas cinco minutos para inaugurar o marcador.

Na sequência de um maul bem trabalhado, os visitantes progrediram em várias fases, com Francisco Caetano a segurar a pressão defensiva. No momento decisivo, Bruno Balatti destacou-se do agrupamento e apoiou a bola na área de ensaio. A conversão não teve sucesso.

A resposta arcuense surgiu rapidamente. Aos oito minutos, o CRAV chegou também ao ensaio, restabelecendo a igualdade num lance que devolveu equilíbrio ao jogo. Tal como o Lousã, os anfitriões falharam a conversão.

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