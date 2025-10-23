Depois do Japão, em 2021, e dos Estados Unidos da América, em 2024, Portugal volta, daqui a um mês, ao Estádio Cidade de Coimbra para uma partida internacional.

Os “Lobos” recebem o Canadá em Coimbra, dia 22 de novembro, no terceiro de três “testes” da janela internacional de novembro. Antes, recebe Uruguai (dia 8) e Hong Kong China (15), ambos no Estádio Nacional do Jamor.

Portugal disputou cinco partidas frente ao Canadá e venceu apenas uma, precisamente a última, em 2021, por 20-17.

