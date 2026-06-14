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Lewis Hamilton regressa às vitórias na Fórmula 1 quase dois anos depois

14 de junho de 2026 às 15 h53
Fotografia: F1 Facebook
AGYR / Lusa
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O piloto britânico Lewis Hamilton (Ferrari) somou hoje a primeira vitória na Fórmula 1 desde que trocou a Mercedes pela Ferrari, em 2024, ao triunfar no Grande Prémio de Barcelona-Catalunha, sétima ronda da temporada.

Hamilton, que não vencia desde o GP da Bélgica de 2024, bateu os compatriotas George Russell (Mercedes), por 19,561 segundos, e Lando Norris (McLaren), campeão em título, por 23,719, num pódio totalmente britânico.

O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) desistiu a quatro voltas do final, com problemas mecânicos, mas mantém o comando do Mundial, com 156 pontos, contra os 115 de Hamilton, que somou a 106.ª vitória da carreira.

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