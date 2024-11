Râguebi: “Lobos” jogam hoje em Coimbra à procura de recorde

Três anos depois, a seleção nacional de râguebi volta a jogar no Estádio Cidade de Coimbra. E, se em 2021, frente ao Japão, as bancadas do recinto municipal receberam cerca de 14 mil pessoas – passando a ser a maior assistência de um jogo da modalidade, em Portugal –, o objetivo agora é mesmo o de estabelecer um novo recorde nacional.

A intenção de “encher” as bancadas do estádio foi, de resto, enfatizada por todos os presentes na conferência de imprensa de apresentação deste jogo, nomeadamente, os presidentes da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, e da Federação Portuguesa de Rugby, Carlos Amado da Silva, bem como do vereador com o pelouro do Desporto, Carlos Matias Lopes.

Para o jogo de hoje, no XV inicial, já anunciado pelo selecionador de Portugal, Simon Mannix, seis atletas alinham em clubes portugueses: David Costa e João Granate (Direito), António Rebelo de Andrade (Agronomia), José Paiva dos Santos (Belenenses), José Lima (Benfica) e Tomás Appleton (CDUL). Todos os demais são lusodescendentes a jogar em equipas francesas, a maioria em divisões secundárias, sendo exceção o terceira linha Nicolas Martins, do Montpellier (atual 11.º classificado do Top-14 gaulês).

Dois atletas oriundos de Coimbra

Nos titulares vai estar José Lima, que nasceu em Coimbra, mas nunca jogou em clubes locais. E nos suplentes está António Campos, que começou na Agrária e passou depois pela Académica. Ambos estão hoje no Benfica.

