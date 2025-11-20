O Comité Regional de Rugby de Coimbra (CRRC) está a preparar uma receção em grande aos “Lobos”.

Portugal recebe o Canadá este sábado, às 16H00, no Estádio Cidade de Coimbra. Mas, antes disso, há festa para os mais novos.

“Estamos a preparar um dia de grande envolvimento de atletas e adeptos do râguebi, que passa por um convívio de sub-8/10/12 na Escola Agrária e também por um Torneio de Regiões para os sub-14, sub-16 e sub-18”, explicou o presidente do CRRC.

Em perspetiva “cerca de 500 miúdos no convívio”, a partir das 10H30, no relvado da Escola Agrária.

Antes disso, às 10H00, “cerca de 400 de todos os escalões, das seleções Norte, Centro, Lisboa e Sul, no Estádio Universitário de Coimbra.

Paulo Picão Eusébio garante que o CRRC tem “tudo preparado para acolher o público e os familiares dos jogadores, com fanzones em cada um dos locais, para que todos os adeptos possam ter uma experiência agradável”, até porque “vai estar bom tempo”.

