diario as beiras
Coimbra

Radiologia de Intervenção da ULS de Coimbra acreditado como centro internacional

05 de novembro às 18 h46
DR

A Radiologia de Intervenção do Serviço de Imagem Médica da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foi reconhecida como Centro Acreditado IASIOS (International Accreditation System for Interventional Oncology Services), foi hoje anunciado.

“Esta certificação no tratamento oncológico é muito significativa, até porque há apenas 40 centros de Radiologia de Intervenção no mundo já certificados, e nós somos o segundo centro a ser certificado em Portugal”, frisou Paulo Donato, diretor do Serviço de Imagem Médica, em comunicado.

Segundo o especialista, o sistema de certificação promovido pela Sociedade Europeia de Cardiovascular e Radiologia de Intervenção tem por base as boas práticas, os tratamentos efetuados e a formação médica especializada.

Agência Lusa

