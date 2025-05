Quinze Marchas Populares levam animação a Baixa de Coimbra durante dois dias

As Marchas Populares de Coimbra vão regressar a Baixa da cidade, nos dias 09 e 10 de junho, num formato alargado que permitirá aos mil participantes das 15 marchas aderentes terem “mais tempo para mostrar o seu trabalho”.

“Para cada marcha dispor de mais tempo, alargamos a noite das marchas para duas noites, para podermos proporcionar mais beleza e dar outra dimensão”, afirmou hoje o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa.

Também os marchantes se poderão sentir “mais realizados, porquê têm mais tempo para mostrar o seu trabalho [feito ao longo] de um ano”, vincou.

As Marchas Populares de Coimbra estão agendadas para as 20:45 do dia 09 e para as 20:30 do dia 10, com as 15 marchas – 11 do concelho e quatro convidadas – divididas entre os dois dias.

O evento é coorganizado pela Câmara de Coimbra, pela União das Freguesias de Coimbra e pela Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), numa junção de esforços que visa “proporcionar maiores e melhores espetáculos”, defendeu o edil conimbricense.

Num financiamento conjunto entre as três entidades organizadoras, o investimento ronda os 20 mil euros, o dobro do ano passado.

Segundo a presidente da APBC, Assunção Ataíde, o desfile começa na rua da Sofia, segue para a Praça 8 de Maio, onde cada marcha atua por cerca de 15 minutos, continua pela rua Visconde da Luz, rua Ferreira Borges e termina na Praça do Comércio, onde decorre uma segunda atuação.

A responsável adiantou ainda que serão disponibilizados 100 bilhetes para o parque de estacionamento Horizonte, na Baixa, que permitirá estacionar os veículos por até duas horas.

No dia 09 de junho, há atuações da Marcha Popular de Brasfemes, Marcha de Santa Clara, Marcha de São João Vila Nova, Marcha do Grupo Artístico de Ribeira de Frades, Marcha Popular de Eiras, Marcha de Celas e Olivais, Marcha Popular Vale de Açor e Marcha Popular de Semide.

Já no segundo dia, estarão presentes a Marcha Infantil de Cernache, Marcha Popular da Vila de Soure (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Soure), Marcha Popular de São Martinho do Bispo, Marcha da Arregaça, Marcha Popular da Freguesia de Cernache (Marcharte), Marcha Popular de Cegonheira e Marcha de Vilamar.

As noites encerram com atuações de DJ.