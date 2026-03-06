diario as beiras
Oliveira do Hospital

“Queijo Serra da Estrela vai estar no centro de uma grande feira que pretende valorizar os produtos locais”

06 de março de 2026 às 10 h53
Foto DB - Pedro Filipe Ramos

Este fim de semana, 7 e 8 de março, “o melhor queijo do mundo”, o Queijo Serra da Estrela, vai ter palco e oportunidade de ser provado, degustado, partilhado e adquirido na Festa do Queijo da Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, onde estará acompanhado pelos vinhos do Dão, do azeite, do pão, dos enchidos, dos doces tradicionais, dos frutos secos, do mel e de todos os produtos locais produzidos de forma artesanal em Oliveira do Hospital.
“O Queijo Serra da Estrela vai estar no centro de uma grande feira que pretende valorizar os produtos locais e homenagear os produtores de ovinos Serra da Estrela, os pastores e as queijeiras. Queremos uma grande feira para ajudar a valorizar o setor”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.
A feira conta com 250 expositores e cinco produtores de Denominação de Origem Protegida (DOP): Quinta dos Lobos, Quinta do Cruzeiro, Quinta das Lameiras, Estrela Artesanal e a Ferreira da Estrela. Este ano, há dois queijos convidados: o queijo de Cuba (Alentejo) e o queijo espanhol “Torta del Casar”, símbolo da região da Extremadura (Espanha).

| Leia o Especial completo na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

