diario as beiras
Coimbra

Queda de fachada de edifício na Baixa de Coimbra deixa rua interdita a peões

25 de outubro às 17 h17
0 comentário(s)
DB-Ana Catarina Ferreira

A fachada de um edifício da Baixa da cidade de Coimbra ruiu durante a tarde de hoje, deixando a rua interdita à circulação de pessoas, informou o Comando Sub-regional de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para a queda da fachada do edifício, localizado na Rua das Azeiteiras, ocorreu às 14:08. “Trata-se de um edifício que estava devoluto e não se registaram feridos”, acrescentou.

A Rua das Azeiteiras, uma via estreita, “vai ficar interdita à circulação de pessoas, até serem removidos os elementos que caíram na via pública”. No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Coimbra e os Bombeiros Voluntários de Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

