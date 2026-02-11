diario as beiras
Coimbra

Queda de árvore em Coimbra provoca libertação de grande quantidade de gás

11 de fevereiro de 2026 às 17 h11
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

A queda de uma árvore sobre uma caixa de abastecimento de gás natural provocou, esta tarde, em Coimbra, uma grande libertação daquele combustível, sem causar feridos ou estragos, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

“Era uma situação com alguma perigosidade devido à libertação permanente de grande quantidade de gás para a via pública, com carros muito próximos, mas quando chegámos conseguimos fechar a torneira de segurança e acionar técnicos especializados”, explicou o chefe Bruno Serra.

Segundo o bombeiro, tratava-se de uma árvore de grande porte que caiu cerca das 14:30 sobre uma caixa de abastecimento da rua Afonso Romão, que alimenta os serviços sociais dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

