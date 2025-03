Queda de árvore atinge Centro de Saúde de Celas

A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Celas, em Coimbra, foi atingida por uma árvore na sequência do mau tempo, mas encontra-se a funcionar normalmente, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

A mesma fonte adiantou que os bombeiros sapadores da cidade estão a retirar o cedro que se partiu e ficou tombado sob o telhado do edifício.

“Os serviços camarários estão a avaliar os estragos para minimizar os danos”, adiantou ainda a ULS de Coimbra.

Mais de 4.000 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 00:00 e as 07:00, a maioria quedas de árvores e estruturas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Portugal está sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.

“Temos o registo acumulado desde as 00:00 de dia 19 [quarta-feira] até às 07:00 de dia 20 [hoje] de 4.214 ocorrências, das quais 2.314 quedas de árvores, 1.169 quedas de estruturas, 643 limpezas de via, 45 movimentos de massa e 38 inundações”, disse à agência Lusa José Miranda, da ANEPC.

A rede elétrica de 82 mil clientes da E-Redes estava às 07:30 de hoje com grandes constrangimentos, sendo os distritos de Leiria, Coimbra e Viana do Castelo os mais afetados, informou a empresa do grupo EDP.

“Cerca das 22:00, os efeitos da tempestade Martinho começaram a causar grandes constrangimentos na rede elétrica, sobretudo na zona centro sul, progredindo progressivamente para norte, ao longo da madrugada de dia 20 [hoje]”, refere a E-Redes em resposta à agência Lusa.

De acordo com a empresa, a situação pior ocorreu pelas 01:00, quando 185 mil clientes ficaram com perturbações no fornecimento de energia.