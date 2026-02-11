A Força Aérea resgatou, ao início da noite de hoje, quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura do dique do rio Mondego, nos Casais, nos arredores de coimbra, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Foi acionado o helicóptero EH 101 Merlin da Força Aérea Portuguesa para o resgate destes trabalhadores que ficaram isolados em área inundada, mas foram retirados e agora estão bem.