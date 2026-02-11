diario as beiras
Quatro trabalhadores ficaram isolados na rotura do dique e foram resgatados pela Força Aérea

11 de fevereiro de 2026 às 20 h21
EH 101 Merlin da Força Aérea Portuguesa (foto de arquivo)

A Força Aérea resgatou, ao início da noite de hoje, quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura do dique do rio Mondego, nos Casais, nos arredores de coimbra, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Foi acionado o helicóptero EH 101 Merlin da Força Aérea Portuguesa para o resgate destes trabalhadores que ficaram isolados em área inundada, mas foram retirados e agora estão bem.

Lusa

