Quatro pontos de despejo ilegal de lixo fora dos contentores em Ceira

A situação geográfica de Ceira – atravessada pela Estrada da Beira (EN17) – coloca a freguesia numa situação ingrata, porque é um eixo de passagem fácil para quem quer ver-se livre de lixo.

Há quatro pontos de recolha de resíduos da Freguesia de Ceira – onde estão instalados contentores – que estão a ser utilizados indiscriminadamente como locais de despejo ilegal de lixo na via pública. O presidente da junta, Fernando Almeida, afirma que “são carrinhas carregadas que fazem os despejos, que devem ser de fora da freguesia, em muitos casos com material sobrante de obras, aproveitando o facto da freguesia ser um local de passagem para muita gente”.

Não é fácil pôr cobro a esta situação, que se arrasta há vários anos, em diferentes locais, mas principalmente numa zona de desvio da EN17 em São Frutuoso, mas também na estrada Lagoas/Carvalho, na Boiça e em Vendas do Ceira. Neste último caso os serviços do Município de Coimbra fizeram, no último fim de semana, a limpeza de monos, utilizando uma viatura de recolha de grandes dimensões

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