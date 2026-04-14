Coimbra

Quatro pontos de despejo ilegal de lixo fora dos contentores em Ceira

14 de abril de 2026 às 08 h15
Era este o cenário, ontem, na zona de ecopontos de São Frutuoso, na EN 17 | Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A situação geográfica de Ceira – atravessada pela Estrada da Beira (EN17) – coloca a freguesia numa situação ingrata, porque é um eixo de passagem fácil para quem quer ver-se livre de lixo.

Há quatro pontos de recolha de resíduos da Freguesia de Ceira – onde estão instalados contentores – que estão a ser utilizados indiscriminadamente como locais de despejo ilegal de lixo na via pública. O presidente da junta, Fernando Almeida, afirma que “são carrinhas carregadas que fazem os despejos, que devem ser de fora da freguesia, em muitos casos com material sobrante de obras, aproveitando o facto da freguesia ser um local de passagem para muita gente”.
Não é fácil pôr cobro a esta situação, que se arrasta há vários anos, em diferentes locais, mas principalmente numa zona de desvio da EN17 em São Frutuoso, mas também na estrada Lagoas/Carvalho, na Boiça e em Vendas do Ceira. Neste último caso os serviços do Município de Coimbra fizeram, no último fim de semana, a limpeza de monos, utilizando uma viatura de recolha de grandes dimensões

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