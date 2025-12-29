diario as beiras
29 de dezembro de 2025
O prazo de validade de 2025 está a chegar ao fim. É já esta quarta-feira que se celebra a despedida do ano velho e se dão as boas-vindas ao ano novo.

A noite de Fim de Ano celebra-se ao ritmo da música e ao som da explosão de cores, formas e alegria do fogo de artifício (espetáculo piromusical).

Os espetáculos, com entrada livre, realizam-se na avenida de Espanha, entre o Parque das Gaivotas e a rotunda Nelson Mandela.

