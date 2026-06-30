Coimbra
Mulher alvo de tentativa de assalto em Coimbra
PSP deslocou-se ao local, onde encontrou a vítima ferida | Fotografia: Arquivo
Uma mulher foi alvo de tentativa de assalto por esticão, na zona da Pedrulha, em Coimbra.
Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações-Públicas confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que os factos remontam ao passado sábado, com alerta acionado às 12H45.
“A PSP deslocou-se ao local, onde a mulher relatou que, minutos antes, um indivíduo que circulava de moto, tentou tirar-lhe a mochila que trazia consigo”, precisa.
|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS