Coimbra

Mulher alvo de tentativa de assalto em Coimbra

30 de junho de 2026 às 14 h43
PSP deslocou-se ao local, onde encontrou a vítima ferida | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Factos aconteceram no passado sábado, na zona da Pedrulha

Uma mulher foi alvo de tentativa de assalto por esticão, na zona da Pedrulha, em Coimbra.

Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações-Públicas confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que os factos remontam ao passado sábado, com alerta acionado às 12H45.

“A PSP deslocou-se ao local, onde a mulher relatou que, minutos antes, um indivíduo que circulava de moto, tentou tirar-lhe a mochila que trazia consigo”, precisa.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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