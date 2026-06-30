Coimbra

Colégio Bom Jesus apresenta hoje às 18H00 espetáculo de final de ano no TAGV

30 de junho de 2026 às 13 h03
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O Teatro Académico de Gil Vicente recebe hoje, pelas 18H00, “O Amor no Mundo”. Trata-se do espetáculo de final de ano do Colégio Bom Jesus (Cernache). Durante a apresentação, os alunos juntam-se para celebrar a diversidade cultural e a linguagem universal do afeto através de música, dança e dramatização, numa viagem vibrante pelas múltiplas faces do amor, explorando tradições, amizade e a esperança num futuro melhor.

Por engano, na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS, saiu que o espetáculo teria início pelas 21H30, o que desde já pedimos desculpa aos nossos leitores bem como aos envolvidos.

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