Colégio Bom Jesus apresenta hoje às 18H00 espetáculo de final de ano no TAGV

O Teatro Académico de Gil Vicente recebe hoje, pelas 18H00, “O Amor no Mundo”. Trata-se do espetáculo de final de ano do Colégio Bom Jesus (Cernache). Durante a apresentação, os alunos juntam-se para celebrar a diversidade cultural e a linguagem universal do afeto através de música, dança e dramatização, numa viagem vibrante pelas múltiplas faces do amor, explorando tradições, amizade e a esperança num futuro melhor.

Por engano, na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS, saiu que o espetáculo teria início pelas 21H30, o que desde já pedimos desculpa aos nossos leitores bem como aos envolvidos.