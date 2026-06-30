Patrícia Gomes Lucas vence Grande Prémio Miguel Torga com biografia de Ressano Garcia

A obra “Frederico Ressano Garcia – Urbanista e Político”, de Patrícia Gomes Lucas, venceu por unanimidade o Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga 2025, anunciou hoje a Associação Portuguesa de Escritores (APE).

Em comunicado, a APE cita o júri para dizer “tratar-se de uma biografia notável, situada em contexto histórico muito bem documentado por fontes manuscritas e impressas, por iconografia e por vasta bibliografia, tudo muito bem estruturado, como desde logo fica claro pelo índice”.

A biografia de Frederico Ressano Garcia (1846–1911) foi publicada no ano passado pela Imprensa Nacional, inclui “a história da sua vida privada, [e] retrata-o como urbanista responsável por muito do que persiste ainda do traçado da Lisboa finissecular a que se dedicou”.

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“A sua veia política situa-se ao mais alto nível, quer pelos cargos que desempenhou, quer pelo empenho que em todas as funções o norteou”, prossegue o júri para quem “esta soma de elementos e de informações é fortemente valorizada pela escrita simples e corretíssima de Patrícia Gomes Lucas”.

O livro é “muito mais que uma soma de dados colhidos em documentação – antes proporcionando a quem lê a narrativa empolgante de uma figura maior da segunda metade de oitocentos e dos começos do século XX”, realça o júri.

O júri foi constituído por António Pedro Pita, Carina Infante do Carmo e Paula Morão.

Engenheiro da Câmara Municipal de Lisboa entre 1874 e 1909, Frederico Ressano Garcia “encarregou-se de contribuir decisivamente para uma profunda modernização da cidade, assinando projetos de urbanismo das zonas da Avenida da Liberdade, Parque Eduardo VII, Avenida Almirante Reis e Avenidas Novas, entre outras áreas da cidade para cuja revitalização pôde contribuir”, como se lia na descrição de uma exposição que lhe foi dedicada na Fundação Calouste Gulbenkian em 1988.

Patrícia Gomes Lucas é doutorada em História Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sendo atualmente investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da mesma universidade.

Em 2019, recebeu o Prémio Victor de Sá de História Contemporânea, em 2014 o Prémio Literário José Luís Peixoto, e em 2013 o Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho.

O Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga, com o valor pecuniário de 12.500 euros, é patrocinado pela Câmara Municipal de Coimbra.

O prémio distingue, anualmente, obras de autores portugueses, em domínios como biografia, autobiografia, fotobiografias, diário, memórias, entre outros.

A cerimónia de entrega do galardão realiza-se no dia 04 de julho, pelas 15:00, na antiga igreja do Convento São Francisco, em Coimbra, que assinala o dia do município.