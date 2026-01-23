diario as beiras
Nacional

Pureza diz que neutralidade de PSD e da IL “é normalização da extrema-direita”

23 de janeiro de 2026 às 15 h45
0 comentário(s)
Fotografia: DR

O coordenador do BE defendeu hoje que a “neutralidade e equidistância” de Luís Montenegro, do PSD e da IL face aos candidatos que disputam a segunda volta das presidenciais, representa uma posição favorável à normalização da extrema-direita.

Em declarações à agência Lusa, à margem de uma visita ao Laboratório da Paisagem, em Guimarães, distrito de Braga, José Manuel Pureza considerou “inaceitável” a neutralidade e a equidistância dos dois partidos perante “candidaturas tão diferentes do ponto de vista da relação com a democracia”, referindo-se a António José Seguro e a André Ventura, líder do Chega.

“É qualquer coisa que é absolutamente inaceitável, sendo que a disputa da segunda volta vai evidentemente ser uma escolha de natureza clara. Este silêncio, ao não tomarem posição, é a forma que Luís Montenegro, a direção do PSD e a liderança da IL, de tomarem posição, e é uma posição favorável à normalização da extrema-direita”, salientou o coordenador do BE.

Para José Manuel Pureza, “ninguém percebe” a posição de Luís Montenegro, do PSD e da Iniciativa Liberal (IL), ao não apoiarem nenhum dos candidatos, neste caso, António José Seguro.

“A não ser que o que esteja em causa seja manter uma forma de legitimação do Chega e da extrema-direita, e isso parece-nos muitíssimo negativo”, declarou o líder do BE.

Nas últimas horas mais personalidades da direita e do PSD manifestaram publicamente apoio a António José Seguro na segunda volta das presidenciais, como Luís Marques Mendes, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas e a ex-líder do CDS-PP Assunção Cristas.

Segundo José Manuel Pureza, a situação demonstra que Montenegro saiu “duplamente derrotado” na primeira volta das eleições presidenciais.

“Luís Montenegro não precisou de se candidatar às eleições presidenciais para sair duplamente derrotado: em primeiro lugar porque o seu candidato [Marques Mendes] ficou em quinto lugar, e em segundo lugar porque membros do PSD, e até membros destacados do PSD, percebem cada vez com maior dificuldade esta teimosia de Luís Montenegro de se manter equidistante diante das candidaturas que passaram à segunda volta”, afirmou o líder do Bloco de Esquerda (BE).

Questionado sobre se a alteração na direita portuguesa face a votações em eleições pode favorecer a candidatura de André Ventura, o coordenador do BE disse não querer “fazer vaticínios”, sublinhando que “tudo vai depender dos dias próximos de campanha eleitoral”.

“Mas sobretudo da capacidade de mobilizar o eleitorado para defender aquilo que é essencial. O compromisso do Bloco de Esquerda é claro: é o de mobilizar as pessoas que têm estado connosco, e que se reconheceram na candidatura da Catarina Martins, tenham votado nela ou não, mas que se reconheceram na sua campanha e na sua candidatura, de as mobilizar para a segunda volta para defender a democracia. É esse o nosso compromisso”, reiterou José Manuel Pureza.

No domingo, António José Seguro e André Ventura foram os mais votados na primeira volta das eleições para o Palácio de Belém e vão disputar a segunda volta, em 08 de fevereiro.

O candidato apoiado pelo PS e, agora, também por Livre, PCP e BE, conquistou 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23%.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de janeiro

Faculdade de Psicologia lamenta falecimento do professor José António Zagalo Cardoso
23 de janeiro

Paulo Raimundo participa hoje num jantar do PCP em Arzila
23 de janeiro

Neve faz cortar estradas em Arganil e Pampilhosa da Serra
23 de janeiro

Fran Pereira deixa a Académica

Nacional

Nacional
23 de janeiro às 15h47

Mais de 500 nomes da Cultura assumem apoio a Seguro em manifesto

0 comentário(s)
Nacional
23 de janeiro às 15h45

Pureza diz que neutralidade de PSD e da IL “é normalização da extrema-direita”

0 comentário(s)
CoimbraNacional
22 de janeiro às 17h53

Grupo neonazi 1143 estava a preparar ação provocatória com ofensas a Maomé em Coimbra

0 comentário(s)