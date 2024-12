PSP registou mais de 6.500 furtos em residências e fez 118 detenções

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 6.533 furtos em interior de residência, entre 01 de janeiro e 30 de novembro, o que representa uma diminuição de 5,5% face ao período homólogo de 2023, menos 381.

Em comunicado, a PSP indica que deteve 118 suspeitos até 30 de novembro.

“A principal ameaça decorre de grupos criminosos itinerantes que viajam de região para região e de país para país, com o objetivo de perpetrar este tipo de crimes, visando moradias e apartamentos, geralmente mantendo os métodos de introdução nas habitações”, refere.

Segundo a força de segurança, o furto através de arrombamento, escalamento ou chave falsa corresponde a 48,2% das ocorrências desta tipologia de crime.

“Os grupos criminosos que levam a cabo este tipo de crimes, embora não alterem muito os métodos de introdução nas habitações, para além de estudarem as rotinas diárias dos moradores, exploram sempre, com tempo, as vulnerabilidades existentes na segurança dos imóveis”, segundo a PSP.

Dada a proximidade com o período de Natal e a passagem de ano, a PSP aconselha a população a fechar e trancar a porta de casa, a certificar se a porta de acesso ao prédio está devidamente fechada bem como as portas ou portões de acesso às garagens.

Recomenda igualmente a manter alguma roupa estendida ou a recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência.

Não divulgar nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência de casa, não guardar em casa grandes quantias de dinheiro, manter joias em cofres e anotar dados sobre pessoas ou veículos suspeitos na rua são outros conselhos da PSP.