A PSP apanhou mais de 4.000 condutores em excesso de velocidade em 2025, mais 25% do que em 2024, indicou hoje aquela polícia, alertando para este “grave problema”, designadamente em condições meteorológicas adversas como Portugal está a enfrentar.

Segundo dados da Polícia de Segurança Pública, no ano passado foram registadas em todo o território nacional por esta polícia 4.151 contraordenações por condução em excesso de velocidade, mais 8.231 do que em 2024, o que representa um aumento de cerca de 25%.

A PSP sublinha que “está atenta aos comportamentos que causam distração nos condutores, mas também às infrações relacionadas com a condução em excesso de velocidade, pelo impacto direto na segurança dos condutores e demais passageiros das viaturas”.

A Polícia de Segurança Pública aproveita a mesma nota para alertar os automobilistas para “os riscos acrescidos” da condução em condições meteorológicas adversas, como as que se registam atualmente em Portugal e com as infrações relacionadas com o excesso de velocidade durante o exercício da condução.

“O incremento da presença da PSP, nomeadamente aquando dos controlos móveis de velocidade, é essencialmente em locais onde se verificam maiores índices de sinistralidade rodoviária grave, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução em excesso de velocidade”.

A PSP lembra que “a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos e dá como exemplo um o caso de um atropelamento em que se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade de as consequências para o peão serem mortais é de 10%. Caso a velocidade aumente para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 90%.

A polícia alerta os condutores para as condições meteorológicas adversas, previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias, com a depressão Leonardo, que se seguiu à Kristin, salientando que elevam e aumentam o risco de ocorrência de acidentes rodoviários, obrigando a uma maior moderação da velocidade durante o exercício da condução, “medida essa importante, que pode ajudar a proteger a integridade física dos utentes das viaturas e, inclusivamente, salvar vidas”.

A PSP aconselha ainda os condutores para adaptarem a condução às condições meteorológicas adversas e ao estado da via.

“Com chuva, reduza a velocidade, aumente a distância de segurança para o veículo da frente (pelo menos o dobro do habitual) e evite manobras bruscas. A chuva intensa pode causar ‘aquaplaning’ e conjugada com vento forte, a perda de controlo da viatura”, avisa.