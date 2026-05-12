CoimbraFigueira da Foz

PSP detém quatro homens em Coimbra e na Figueira da Foz

12 de maio de 2026 às 07 h45
Detenções realizadas no decorrer de ações de fiscalização | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Foram detidos na madrugada de sábado

Quatro homens, com idades entre os 27 e os 48 anos, foram detidos, na madrugada do passado sábado, “pela prática de crimes em contexto rodoviário (desobediência, condução em estado de embriaguez e sem habilitação legal)”, anunciou ontem a força de segurança.
Segundo nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, as detenções – duas em Coimbra e duas na Figueira da Foz – foram realizadas no decorrer de ações de fiscalização rodoviária.
Em Coimbra, às 06H20, na praça João Paulo II, “foi detido um homem de 27 anos que conduzia com taxa de álcool no sangue de 1,73 gramas por litro (g/l)”, revela a PSP.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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