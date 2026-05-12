DARQ não regressará ao Colégio das Artes em “dois, três anos”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Diretor do DARQ, Luís Miguel Correia, salientou que o regresso ao Colégio das Artes vai demorar, mas aponta a uma solução para o próximo ano letivo

A atividade letiva do Departamento de Arquitetura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra não passará pelo Colégio das Artes nos próximos “dois ou três anos”. A revelação foi ontem feita pelo diretor do departamento, Luís Miguel Correia, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“No Colégio das Artes será impossível termos aulas no próximo ano letivo. Nos próximos dois ou três anos não voltaremos de certeza ao colégio”, revelou o diretor do DARQ, lembrando os danos provocados pela tempestade Kristin e o início da empreitada de requalificação do colégio das Artes é a sede do departamento.

O diretor do departamento esclareceu que, em conjunto com a reitoria da Universidade de Coimbra e com a direção da Faculdade de Ciências e Tecnologia, está a ser estudada uma solução provisória para que todas as aulas práticas e laboratoriais sejam asseguradas no mesmo espaço.

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