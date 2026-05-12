Márcio Rodrigues foi 13 anos seguidos até Fátima para pedir para ser novamente pai

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A peregrinação até Fátima é vista por muitos dos peregrinos como o momento em que devem agradecer a Deus e Nossa Senhora de Fátima por tudo o que acontece de bom nas suas vidas. Há também quem aproveite a viagem para pedir que determinadas circunstâncias da sua vida sejam alteradas. Márcio Rodrigues é um desses exemplos. A peregrinação a Fátima entrou na sua vida no início deste novo milénio e, desde então, não mais saiu.

Este ano tem na caminhada a companhia do seu irmão e da sua cunhada. Apesar da chuva e do mau tempo, a peregrinação tem outro encanto, depois de uma a sua vida ter voltado a mudar positivamente no ano passado.

“Andei 13 anos a tentar a voltar a ser pai. Agarrei-me muito à Nossa Senhora de Fátima. Andei a fazer o trajeto desde 2013 até ao ano passado sempre com o mesmo foco de lhe pedir que me ajudasse a voltar a ser pai e realizasse o sonho à minha esposa de ser mãe”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS