Coimbra

PSP de Coimbra deteve quatro homens, um por tráfico de droga

17 de outubro às 18 h11
DR

Quatro homens entre os 29 e os 54 anos foram detidos pela PSP de Coimbra, um deles por suspeita de tráfico de droga e outro por agressões a autoridade judiciária, informou hoje aquela polícia.

O suspeito de tráfico de droga, um homem de 29 anos, foi detido ao final da manhã de quinta-feira, na zona de Santo António dos Olivais, tendo sido apreendidas 843,7 gramas de liamba, 334,26 gramas de cogumelos alucinogénios, 15 plantas de canábis e 468 euros em dinheiro, “bem como diverso material associado ao cultivo e tráfico deste tipo de estupefaciente”, refere uma nota da PSP enviada à agência Lusa.

