A Federação Distrital de Coimbra do Partido Socialista (PS) está de luto pelo falecimento de Nuno Filipe, antigo deputado e presidente do Instituto da Segurança Social, no distrito de Coimbra.

Através das redes sociais, o PS de Coimbra escreve que “foi com tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do nosso camarada Nuno Filipe. Representou de forma exemplar uma geração de socialistas que se dedicaram de corpo e alma à luta pelo crescimento pleno da nossa sociedade”

“Nuno Filipe sempre conduziu o seu trabalho, valioso e digno de apreço, defendendo com firmeza e convicção os valores e princípios que são a base do Partido Socialista. O seu maior foco era a evolução e o desenvolvimento completo de cada cidadão, sem olhar para a sua situação”, continua o partido.

“Com essa visão humana e inclusiva, destacou-se como um defensor apaixonado e determinado dos elementos cruciais da nossa sociedade: o Serviço Nacional de Saúde como forma de garantir igualdade, a Escola Pública como ferramenta de liberdade, a Habitação para Todos como sinal de dignidade, sem separação, e a Segurança Social como base da união do país, garantindo direitos e deveres iguais”, acrescenta o PS na publicação.

A terminar, o partido afirma que “guardaremos para sempre a sua lembrança brilhante, como exemplo de um homem de amizade verdadeira e solidariedade sem limites”.