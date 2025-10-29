diario as beiras
PRR: Remodelação do museu de Conímbriga cai após concurso deserto

28 de outubro às 12 h38
A remodelação e ampliação do Museu Nacional de Conímbriga não vai avançar após concurso deserto para a empreitada, afirmou hoje o diretor, esperando que ainda seja possível usar verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para outras obras.

O concurso, com um preço base de 5,6 milhões de euros, foi lançado em março deste ano, mas “não apareceu nenhuma empresa interessada”, levando a que o projeto caísse, disse à agência Lusa o diretor do Museu Nacional de Conímbriga, Vítor Dias.

