Prova de ciclismo Granfondo mostra que há vida na Serra da Lousã

Estão quase esgotadas as 1.300 inscrições disponíveis para a edição 2025 do Lousã Granfondo. A prova de ciclismo traz à região ciclistas de 22 nacionalidades.

Para além dos três percursos, o Granfondo, de 135km e 2.590 metros de desnível positivo (D+); o Mediofondo, de 101km com 1.780 D+; e o Minifondo, com 71km e 782 D+; há ainda uma caminhada, todos no domingo, dia 14, a partir das 09H00. No sábado, às 16H00, há o Grafondinho, prova para crianças e jovens dos 4 aos 12 anos, com inscrições gratuitas.

“Quando, no início do ano, decidimos retomar o Granfondo aqui na Lousã, três anos depois, estávamos longe de imaginar o cenário que íamos encontrar”, admitiu João Cabreira, da empresa organizadora. Mas, neste contexto, após os incêndios, reforçou que “até faz todo o sentido mostrar que é seguro e que o interior continua a ter vida”. “Talvez as pessoas não consigam desfrutar do mesmo encanto paisagístico mas continuam a ter todo o encanto natural da sua gastronomia, da cultura, e das pessoas, que é o maior ícone deste território”, acrescentou.