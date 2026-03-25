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Protocolo reforça ligação da Câmara da Mealhada com Instituto Superior Miguel Torga

25 de março de 2026 às 12 h20
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A Câmara da Mealhada vai reforçar a ligação ao Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, no âmbito de um protocolo que prevê o desenvolvimento de projetos de investigação e o acolhimento de estudantes em estágio curricular.

“Este protocolo tem um caráter bidirecional, permitindo ao Município acolher estagiários e, simultaneamente, reforçar a ligação ao Instituto Superior Miguel Torga, aproximando-nos ainda mais deste importante centro de conhecimento”, destacou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.

A proposta para a realização do protocolo foi aprovada, por unanimidade, na última reunião do executivo municipal da Mealhada, que decorreu na terça-feira.

De acordo com o autarca, este acordo é “uma mais-valia para ambas as partes, indo além de uma relação meramente institucional”.

“As instituições de ensino superior assumem-se como parceiros estratégicos no desenvolvimento do território, enquanto motores de inovação, coesão e empreendedorismo”, evidenciou.

No documento a que a agência Lusa teve acesso, é definido como objetivo principal a promoção da cooperação institucional, científica e técnico-pedagógica entre a Câmara da Mealhada e aquele estabelecimento de ensino superior, incluindo o desenvolvimento de projetos de investigação, prestação de serviços e transferência de conhecimento.

Prevê ainda o acolhimento de estudantes em contexto de estágio curricular, alinhado com as exigências do ensino superior.

A autarquia poderá acolher até dois estudantes do Curso de Mestrado em Gestão, Políticas Públicas e Sustentabilidade, permitindo-lhes desenvolver competências em áreas como políticas públicas locais, sustentabilidade municipal e inovação administrativa.

Na reunião do executivo municipal da Mealhada foi ainda aprovada a atribuição de um apoio de 5.500 euros à Associação Escolíadas, destinado à realização do projeto Escolíadas Júnior 2026, dirigido aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, com o objetivo de promover a expressão artística em contexto escolar.

Ao Agrupamento de Escolas da Mealhada foi decidido atribuir um apoio de 2.000 euros, para garantir a participação da Escola Secundária da Mealhada na 35.ª edição das Escolíadas Glicínias Plaza 2026, iniciativa que incentiva o desenvolvimento artístico e pessoal dos alunos do ensino secundário.

Foi também deliberado atribuir um subsídio de 1.000 euros à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Mealhada, destinado à realização da 6.ª edição do evento School Talents 2026, que visa reconhecer o talento dos alunos em diferentes níveis de ensino.

Autoria de:

Agência Lusa

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