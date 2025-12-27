diario as beiras
Arganil

Protetores de animais pedem contas ao Município de Arganil

27 de dezembro de 2025 às 11 h48
0 comentário(s)
Cidadãos questionaram o executivo camarário sobre medidas de proteção animal

Um grupo de cidadãos, residentes no concelho de Arganil, que se preocupa com a saúde e o bem-estar animal no concelho participou na última Assembleia Municipal, para questionar o executivo camarário sobre as medidas que têm sido implementadas tendo em vista esse desiderato.
Usando da palavra, no espaço dedicado ao público, em representação desse mesmo grupo, Ana Mafalda Alvoeiro evidenciou que “há diversas lacunas que levam a procurar respostas”, e, por isso, o grupo decidiu “vir ao sítio certo questioná-las”. Tendo em conta que a Lei 27/2016, de 23 de agosto, e o DL 276/2001 (alterado em 2017) determinam que os municípios devem implementar políticas de controlo das populações de animais errantes, nomeadamente através dos programas CED – Captura, Esterilização e Devolução para colónias de gatos, Ana Mafalda Alvoeiro perguntou porque razão “o município de Arganil ainda não implementou, ou não tem em funcionamento efetivo, um programa CED municipal, e quais os obstáculos apontados pela autarquia para cumprir essa obrigação”. Questionou ainda “quais são as medidas previstas e o calendário para a implementação do CED, programa reconhecido como a forma mais eficaz para controlar colónias”, e que “muitos concelhos já aplicam com sucesso, alguns deles bem perto”. A munícipe aproveitou para perguntar ainda, “relativamente ao Canil Municipal e ao veterinário responsável, que esforços são feitos para sensibilizar a população, para promover a adoção dos animais existentes, para inserir a população na proteção do bem-estar animal?”.
“Temos um município com uma página web tão desenvolvida (…) e temos, depois, um canil esquecido, abandonado, escondido”, disse, lembrando os apoios atribuídos pelo ICNF para a causa animal, neste concelho.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, 27 de dezembro, do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Lurdes Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de dezembro

Protetores de animais pedem contas ao Município de Arganil
27 de dezembro

Domingo há programa de Elite do futebol... e não só
27 de dezembro

Lojas SMTUC abriram em dia de tolerância de ponto para vender passes Move-C
27 de dezembro

Angiógrafo obsoleto do Hospital dos Covões vai ser substituído

Arganil

Arganil
27 de dezembro às 11h48

Protetores de animais pedem contas ao Município de Arganil

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de Coimbra
22 de dezembro às 10h09

Arganil: Bombeiros de Côja querem manter equilíbrio financeiro

0 comentário(s)
ArganilFigueira da FozMiraNacional
10 de dezembro às 12h25

Governo transfere 25 imóveis devolutos do Estado para 19 autarquias

0 comentário(s)