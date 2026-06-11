Nacional

Proteção civil alerta para perigo de incêndio rural “muito elevado a máximo” nos próximos dias

11 de junho de 2026 às 16 h19
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VP / Lusa
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VP / Lusa

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje para o perigo de incêndio rural “muito elevado a máximo” na generalidade do território nos próximos dias devido às previsões de tempo quente, recomendando à população medidas preventivas.

Em comunicado, a ANEPC refere que o agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias tem como efeitos expectáveis o agravamento do perigo de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como o aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial nas regiões do interior Norte, Centro e Algarve.

Como medidas preventivas, recorda que é proibido fazer queimada extensiva, queima de amontoados, usar fogo para cozinhar alimentos em espaço rural, exceto se for fora das zonas críticas e em locais autorizados, usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, e evitar o uso de grades de discos.

 

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A proteção civil recomenda à população que adeque comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, adote medidas de prevenção e precaução de acordo com a legislação em vigor, e tenha especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período.

Para proteger a saúde do calor, a ANEPC recomenda especial atenção com doentes crónicos, crianças e idosos e reforça a importância de beber mais água, pelo menos oito copos por dia (1,5 litros), aplicar a cada duas horas protetor solar com fator superior a 30, usar chapéu e roupas claras, largas e frescas, optar por refeições leves.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para os próximos dias um agravamento das condições meteorológicas associadas ao tempo quente e seco, destacando-se o aumento da temperatura máxima, com valores a atingir os 40ºC, em várias regiões do território.

As estimativas apontam para uma Humidade Relativa do Ar (HRA) inferior a 30%, na maior parte do território, com fraca recuperação noturna, vento forte nas terras altas, com rajadas até 70 km/h, e perigo de incêndio rural Muito Elevado a Máximo na generalidade do território.

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