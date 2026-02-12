diario as beiras
Coimbra

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)

12 de fevereiro de 2026 às 18 h06
0 comentário(s)
DR

Meios dos bombeiros de Brasfemes e Tábua estão hoje, por volta das 17:45, a proceder ao resgate de uma família de quatro pessoas proprietárias de um viveiro inundado pela água junto à EN111 em São João do Campo, Coimbra.

Àquela hora já tinham sido retiradas duas mulheres com recurso a uma embarcação dos bombeiros de Tábua, distrito de Coimbra, e estava em curso a retirada de dois homens, pai e filho.

O comandante dos bombeiros voluntários de Brasfemes, Horácio Ferreira, disse à agência Lusa que na manhã de hoje a corporação fez chegar ao armazém daquele viveiro de árvores (localizada a cerca de 500 metros da EN 111, nos campos agrícolas na margem direita do rio Mondego) uma mota bomba para ajudar a retirar a água acumulada nas instalações.

Nessa altura, a família recusou-se a sair do local.

Ao longo do dia, com a subida do nível da água, a moto bomba deixou de conseguir retirar água e as quatro pessoas tiveram de abandonar as instalações.

A agência Lusa constatou que os bombeiros estavam a retirar a moto bomba com recurso a uma jangada feita com bidões e que os “dois homens vão sair a seguir”.

“Ficaram a pôr alguns bens em zonas mais altas”, disse o comandante.

No local, estão 10 bombeiros, apoiados por cinco viaturas e uma embarcação, e dois elementos da GNR.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Empresários de Coimbra querem que ligação da A13 ao IP3 seja prioridade
12 de fevereiro

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações
12 de fevereiro

Associação de Futebol de Coimbra suspende jogos das distritais no fim de semana
12 de fevereiro

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)

Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
12 de fevereiro às 18h48

Empresários de Coimbra querem que ligação da A13 ao IP3 seja prioridade

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 18h06

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 17h50

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

0 comentário(s)