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Coimbra

Projeto para novo Palácio da Justiça em Coimbra deve ser adjudicado em abril

23 de março de 2026 às 17 h45
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Fotografia: Ana Catarina Ferreira

O projeto de arquitetura para o novo Palácio da Justiça em Coimbra deverá ser adjudicado em abril, revelou hoje a presidente da Câmara, que disse esperar que o concurso para a obra possa ser lançado em meados de 2027.

“Correndo tudo bem, em meados de abril faremos a adjudicação” dos projetos de especialidade e de arquitetura do novo Palácio da Justiça, disse hoje Ana Abrunhosa, depois de uma reunião com a ministra da Justiça, Rita Júdice, e após a participação numa cerimónia comemorativa do 20.º aniversário dos Julgados de Paz no concelho.

A autarca explicou que o projeto de arquitetura terá o prazo de execução de um ano e disse ambicionar que o concurso público para a empreitada do Palácio da Justiça possa ser lançado “para obra em meados do próximo ano”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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