Coimbra

Projeto “Let’s Talk About Children” com simpósio em Coimbra

12 de janeiro de 2026 às 16 h39
Evento realiza-se no dia 23 de janeiro, no auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra

O projeto “Let’s Talk About Children” (LTC) vai realizar o simpósio “Vamos falar sobre crianças – da evidência à ação” no dia 23, no auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra.

“O encontro, que contará com diversas entidades relacionadas com a intervenção do projeto, irá abordar temas como a implementação da metodologia LTC em Portugal, ‘Construir serviços de saúde centrados na família: desafios e oportunidades’, e ‘Desenvolvimento favorável e saúde mental ao longo da vida: os dados da investigação e do projeto LTC para a sociedade’”, adiantou.

Coordenado pela Universidade de Turku (Finlândia), o projeto foi financiado pela Comissão Europeia, com cerca de três milhões de euros, no âmbito do programa EU4Health.

“O objetivo principal do projeto é a promoção da saúde mental de crianças oriundas de contextos familiares vulneráveis, através da formação de médicos, professores, psicólogos e outros profissionais de educação e saúde na metodologia ‘Let’s Talk About Children’, uma intervenção psicossocial criada na Finlândia pela psiquiatra Tytti Solantaus”, acrescentou.

Agência Lusa

Agência Lusa

