Projeto de reabilitação do Teatro Alves Coelho está em fase de conclusão

A empreitada de requalificação do Teatro Alves Coelho deverá avançar logo que haja um parecer favorável por parte da Comissão Europeia, que permita obter os fundos comunitários necessários para realizar este investimento.

A garantia foi dada por Luís Paulo Costa, presidente do Município de Arganil, na última reunião camarária, explicando que o processo iniciado de classificação do teatro “como imóvel de interesse municipal” foi “absolutamente determinante” para que possa ser aprovada uma candidatura a fundos comunitários. “Sem essa classificação, só sobraria a linha da regeneração urbana, na qual o máximo possível de financiamento seriam 800 mil euros, o que não permitia fazer a intervenção, estimada, em 2021, em 3 milhões e 800 mil euros”, esclareceu.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt