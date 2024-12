Progressão na carreira dos trabalhadores aumenta 605 mil euros a despesa da câmara

A Câmara Municipal de Coimbra teve um acréscimo de despesa de cerca de 605 mil euros no ano de 2024, na sequência da aplicação do Decreto-Lei nº 75/2023, de 29 de agosto, que estabelece o regime especial de aceleração do desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores com vínculo de emprego público.

Esta medida do Governo cria um regime especial na progressão na carreira, destinado a descongelar os constrangimentos verificados entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007 e 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017.

