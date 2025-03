Programação da Orquestra Clássica do Centro oferece mais do que música

Entre as iniciativas previstas para este semestre, um dos destaques vai para os concertos em torno da obra de Carlos Paredes, no âmbito do centenário do seu nascimento

“Usamos a arte, a música, o humanismo, para tentar chegar à sociedade e isso é um grande privilégio”, disse ontem o maestro titular da Orquestra Clássica do Centro (OCC), Sérgio Alapont, na apresentação da programação para este semestre.

A “luta pelos direitos fundamentais” tem sido, aliás, uma preocupação da orquestra, servindo de “guia” ao programa de quatro anos (que se estende até 2026) e que tem como tema “A Terra em 4 Andamentos”. É isso a que se propõe a OCC, que vai percorrer vários pontos do país nos próximo meses. Um dos momentos destacados na apresentação de ontem é a celebração dos 500 anos do nascimento de Camões, ao qual se junta os 250 anos do nascimento do compositor João Domingos Bomtempo.

O concerto irá realizar-se a 10 de junho, em Penedono (Viseu), e, no mesmo mês, irá também acontecer na Sé Nova, em data a anunciar.

