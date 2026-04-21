“Queima do Facho” regressa à praça 8 de Maio

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O “Derrube do fascismo”, conhecido popularmente pela “Queima do Facho”, está de regresso à praça 8 de Maio, em Coimbra, na noite de 24 para 25 de Abril.

O evento, organizado pelo Ateneu de Coimbra, começa às 21H30, com a atuação de grupos como A Escola da Noite + Cooperativa Bonifrades, Grupo “Cantares do Zeca”, Coro Baixa a Voz ou o Coro do Ateneu de Coimbra.

O momento alto da noite acontece às 00H00, quando é ouvido a música “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso, se queima o fascismo e se celebra a liberdade. O GEFAC e o músico Miguel Araújo atuam no momento seguinte.

Este ano, tal como em 2025, o evento mantém-se na praça 8 de maio, depois de ter ocorrido, durante muitos anos, no largo da Sé Velha. A mudança do local deveu-se ao facto de a sede do Ateneu de Coimbra estar agora na rua da Sofia e, nesse sentido, a associação pretende realizar o evento na Baixa de Coimbra.

O evento faz parte das comemorações populares do 25 de Abril em Coimbra.