Programa para inserir profissionais autistas na área tecnológica abre candidaturas

Estão abertas as candidaturas, até ao dia 04 de julho, para a quinta edição do Programa de Neurodiversidade da Critical Software, que procura inserir profissionais com Perturbação do Espetro de Autismo (PEA) no mercado tecnológico.

Nesta nova temporada, com vagas em Coimbra, Viseu, Braga, Porto e Lisboa, a expectativa é formar 14 candidatos e empregar pelo menos oito.

O Programa de Neurodiversidade foi criado em 2021, através de uma parceria entre a Critical Software e a Specialisterne, e já levou à contratação de 30 profissionais com diagnóstico dentro do espetro de autismo, que estão integrados na Critical Software e em outras empresas parceiras da iniciativa, nomeadamente a Critical TechWorks e a NOS.

Após a fase de candidatura, serão selecionados 14 participantes para a formação, que decorre de 08 de setembro a 10 de outubro, e, posteriormente, em novembro, terem a possibilidade de integrar a equipa de uma das três entidades empregadoras do programa.

Esta é uma iniciativa que pretende criar empregos de longa duração para pessoas autistas no mercado tecnológico, afirmou hoje a coordenadora do Programa de Neurodiversidade da Critical Software, Catarina Fonseca, em declarações à agência Lusa.

Referindo que para o autismo funcional e de suporte nível um a taxa de desemprego está na ordem dos 85%, Catarina Fonseca salientou que o objetivo de criar oportunidades profissionais para este público em específico.

Segundo a responsável, o processo de seleção dos candidatos é longo, porque é preciso dar oportunidades a pessoas em diferentes contextos, para que elas consigam ir diminuindo os níveis de ansiedade e ir mostrando cada vez mais o seu potencial para as empresas, que recebem também diferentes formações.

Com um “projeto de recrutamento e de seleção inclusivo e que valoriza a diferença”, a expectativa é que o programa “chegue a quem dele se possa beneficiar, que não haja pessoas com forte aptidão e gosto pela área tecnológica com o diagnóstico do autismo e que não conheçam o programa”.

A coordenadora do projeto realçou ainda a ambição de que outras empresas, noutros setores, como o artístico, possam seguir o movimento e abrir espaço para a atuação de profissionais com PEA.

A promoção da empatia nas equipas de trabalho e a valorização da diferença, e não só a tolerância, assim como a autonomia e a confiança dos profissionais autistas, estão entre os impactos gerados pelo projeto.

Os interessados terão a possibilidade de participar em dias abertos nas empresas neuro-inclusivas aderentes e de conhecerem um pouco mais do ambiente em que podem vir a trabalhar, sendo esta também uma forma de assinalar o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, assinalado a 02 de abril.

A Critical Software irá promover dias abertos em Coimbra (na tarde de 01 de abril) e Viseu (no dia 02), enquanto a Critical TechWorks realizará a atividade no Porto (03 de abril) e em Braga (04).

Por sua vez, a NOS concretizará a iniciativa em Lisboa, no dia 31 de março.

Desde 2021, este programa recebeu perto de 300 candidaturas, 50 candidatos autistas participaram na fase formativa de cinco semanas, tendo sido 30 deles efetivamente contratados por uma das empresas parceiras, com taxa de retenção de cerca de 85%.

Em 2024, o Programa de Neurodiversidade foi o único projeto português a receber a distinção da organização austríaca Zero Project, através do concurso #ZeroCall25, que seleciona projetos de todo mundo que se destacam pelo seu contributo para a inclusão de pessoas com deficiência ao nível da educação, da empregabilidade, da participação política ou da vida independente.