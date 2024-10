Programa na região Centro aprovou mais 41,8 ME para requalificar seis escolas

Seis novas candidaturas à requalificação de escolas públicas na região Centro, no valor de 41,8 milhões de euros (ME), foram aprovadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRC), anunciou hoje aquela entidade.

As candidaturas agora aprovadas visam a requalificação e modernização de escolas do ensino básico e secundário nos municípios de Castanheira de Pera, Leiria, Cantanhede e Viseu e juntam-se às 30 já aprovadas anteriormente pela CCDRC, no âmbito do Programa Escolas, totalizando um investimento de 191 milhões de euros.

Em nota enviada à agência Lusa, a entidade regional explicitou que o referido instrumento territorial, concebido ao abrigo de um aviso de concurso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), já pagou 13 milhões de euros aos beneficiários municipais.

Este valor de 13 milhões de euros já pago, segundo explicou à Lusa fonte da CCDRC, incide sobre os 150 milhões disponibilizados pelo PRR na região Centro para a requalificação de escolas, representando “quase 10% do valor aprovado” de fundos europeus (concretamente, até ao momento, cerca de 8,7%).

O total do investimento na requalificação de estabelecimentos de ensino na região Centro engloba ainda uma componente nacional de 41 milhões de euros, totalizando os referidos 191 milhões já aprovados.

Citada na nota, a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, afirmou que a aprovação da requalificação das escolas “vem reforçar a prioridade que a região atribui aos investimentos em educação”.

“O Programa Escolas é muito ambicioso e mobiliza diferentes fontes de financiamento. Passo a passo, vamos colocando o programa em marcha, estas candidaturas respondem ao desafio lançado pelo nosso Governo de aprovar projetos com maior estado de maturidade”, argumentou.

As seis novas candidaturas agora aprovadas na região Centro incidem sobre duas escolas básicas em Viseu (em Vil de Soito e Abraveses) outras duas em Leiria (a escola básica D. Dinis e a secundária Afonso Lopes Vieira), a escola secundária Lima de Faria, em Cantanhede, e a escola básica Dr. Bissaya Barreto em Castanheira de Pera.